İpekyolu Kaymakamı ve Başkan Vekili Aydın’dan ’Babalar günü’ mesajı

Van’ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ’Babalar günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Babalar günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Babalar günü, ülkemizde ve dünyanın pek çok ülkesinde her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü babalar için kutlanan özel bir gündür. Aile kurumunun temel direği olan babalar üstlenmiş oldukları sorumluluk ile ailelerini en iyi şekilde geleceğe hazırlamanın mücadelesini vermektedirler. Babalar, yüreklerindeki sevgi ve şefkat ile ailelerinin mutluluğu, huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan alın terlerini akıtmaktadırlar. Bu duygu ve düşüncelerle başta bin bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerimizin babaları olmak üzere, hayatı boyunca maddi manevi bütün imkanlarını ailesi için seferber eden, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan, babaları ebediyete intikal eden nice çocuklarımız adına tüm babaların babalar gününü kutluyorum" ifadelerine yer veril.