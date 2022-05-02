İpekyolu Kaymakamı Aydın’dan bayram mesajı

Van’ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Ramazan bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ramazan bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Değerli hemşerilerim; bugün milletçe, yardımlaşma, dayanışma, kardeşlik ve dostluk duygularının en yoğun şekilde yaşandığı, küskünlüklerin unutulduğu bir Ramazan Bayramı’na daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu bayramın; sevginin ve kardeşliğin en yüksek düzeyde hissedileceği, insanlarımızın birbirlerine sıkıca kenetleneceği, kimsesizlere ve muhtaçlara herkesin dost elini uzatacağı, milli birlik ve beraberliğimizi sağlayan değerlerin her yönüyle yaşanacağı güzel günler olarak geçmesini dilerim. Bu süreçte vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda bayramlarını geçirebilmeleri amacıyla görev başında olan tüm güvenlik görevlilerine, sınır ötesinde kahramanca görev yapan tüm vatan evlatlarına görevlerinde başarılar dileyerek bayramlarını tebrik ederim. Bu duygular içinde halkımızın mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyor; sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde hep birlikte nice bayramlar geçirmek dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.