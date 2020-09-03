İpekyolu İSDEM ekibi denetimde

İçişleri Bakanlığının Sağlık Bakanlığı veri tabanı üzerinden kurmuş olduğu “İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM)” projesi kapsamında Van’ın İpekyolu ilçesinde denetimler etkin bir şekilde yürütülüyor.

İçişleri Bakanlığının 20 Ağustos’ta yayımladığı genelgeyle korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni bir dönem başlatıldı. Vatandaşlar artık karşılaştıkları aykırı durum veya davranışları Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden bildirerek; 112, 155, 156 çağrı numaralarını arayarak veya valilik-kaymakamlıkça belirlenen ihbar hatlarını kullanarak il-ilçe salgın denetim merkezlerine (İSDEM) anında iletilebilecek. Bu ekipler, ihbar-şikayete konu olayla ilgili yerinde incelemelerde bulunabilecek ve gerekli idari-adli iş ve işlemleri başlatabilecek. Denetim ekibinde ise emniyet mensupları, okul müdürleri, öğretmenler, muhtarlar ile jandarma, belediye, tarım, sağlık, spor ve müftülük personelleri görev yapabilecek.

“Mahallelerde ve iş sahasında ekiplerimiz var”

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanlığımızın 20 Ağustos’taki genelgesi ile tüm Türkiye’de İl ve İlçe Salgın Denetim Merkezleri oluşturuldu. İpekyolu ilçemizde de 21 Ağustos itibariyle İSDEM’i kurmuştuk. Bu denetim merkezimizde mahalle denetim ekiplerimiz ve saha denetim ekiplerimiz yer alıyor. Etkili bir denetim için 50 mahallemizde 200’e yakın personel görevlendirdik. Salgınla mücadelede alınan sıkı tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak istiyoruz. Ekiplerimiz, özellikle korona virüs pozitif tanılı ya da temaslı olanların, evde izolasyona tabi tutulan kişilerin, izolasyon koşullarına uymadıklarından dolayı gelen şikayetlerin kontrolünü gerçekleştirerek gerekli uyarı ve denetlemeleri yapıyorlar. Mahalle ekiplerinden ayrı sahada her gün tüm iş kolları ve yaşam alanlarında denetim yapan ekibimiz var. Bu ekibin içerisinde emniyet mensuplarından okul müdürlerine, öğretmenlerden muhtarlara kadar birçok personelimiz var. Ekiplerimizi konuya göre sahada yönlendiriyoruz. Çünkü her sahanın dikkat edilecek hususları farklı oluyor. Uzman ekiplerimiz o hususlara göre vatandaşlarımızın kurallara uyup uymadığını kontrol ediyorlar” dedi.

Genelge kapsamında il-ilçe salgın denetim merkezleri; 112, 155, 156 veya HES uygulaması üzerinden kendisine ulaşan ihbar ve şikayetleri konusuna göre ilgili iş yeri denetim ekibi veya mahalle denetim ekibine ulaştıracak. Bu ekipler, ihbar-şikayete konu olayla ilgili yerinde incelemelerde bulunacak ve maske, mesafe, izolasyon, hijyen gibi kurallara aykırılık tespit etmesi durumunda da gerekli idari-adli iş ve işlemleri başlatabilecek.