İpekyolu ilçesinde 2 ton tarihi geçmiş beyaz et imha edildi

Van merkez İpekyolu ilçesinde yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 2 ton beyaz et (piliç), imha edildi.

İpekyolu Belediyesi, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürüten Gıda Kontrol ve Denetim ekiplerince gerçekleştirilen rutin denetimler kapsamında merkez İpekyolu ilçesindeki bir depoda son kullanma tarihi geçmiş 2 ton beyaz et (piliç) bulunduğu tespit edildi. Ekipler durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne haber verdi. Halk sağlığını tehdit eden gıdaları tutanakla teslim alan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne ve belediyeye bağlı ekipler, 2 ton beyaz eti kontrollü bir şekilde imha etti. İşletme sahibine hem belediye tarafından hem de Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilgili kanun gereği cezai işlem uygulandı.

“Ekipler vatandaşları uyardı”

Periyodik denetimlerin yanı sıra vatandaşların şikayetlerini de dikkate alarak denetimler yapıldığını söyleyen Gıda Kontrol ve Denetim ekipleri, ürün satın alınırken, son kullanma tarihine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Ürün üzerinde üretim ve tüketim tarihinin bulunmamasının gıda maddesinin izlenebilirliğinin olmadığı anlamına geldiğini kaydeden ekipler, vatandaşları bu ürünleri satın almamaya, satışı yapanları da ALO 174 gıda denetim hattı ile belediyeye şikayet etmeye çağırdı.