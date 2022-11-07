İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğünden sağlık taraması

Van’ın İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, ‘Eğitimde Sağlık Harekatı’ projesi çerçevesinde okullarda sağlık taraması gerçekleştiriyor.

Göreve başladığı günden itibaren ‘Eğitim birinci önceliğimiz’ diyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, ‘Eğitimde Sağlık Harekatı’ projesi başlattı. Proje çerçevesinde İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, özellikle kırsal mahallelerdeki ilköğretim okullarındaki öğrencileri sağlık taramasından geçiriyor. İşitme, görme, diş ve ortopedik taramalardan geçirilen öğrencilerin ayrıca genetiksel ve kronik hastalıklar açısından velilerinden de bilgi alınıyor. Tarama sonrasında riskli görülen çocuklar uzman doktorlara sevki yapılıyor. Hastanelere sevki yapılan çocukların tedavilerinin hassasiyetle takip edildiğini belirten yetkililer, “Çocuklar bizim çocuklarımız, sağlıklarını korumak da bizim görevimizdir” dediler.