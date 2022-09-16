İpekyolu Gençlik Merkezi’nden üniversiteyi kazanan öğrencilerine uğurlama

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı İpekyolu Gençlik Merkezi, üniversiteyi kazanan 77 öğrencisi için uğurlama etkinliği düzenledi.

Kurulduğu günden beri bireysel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla gençlerin ilgi, yetenek ve becerilerine dönük çalışmalar gerçekleştiren İpekyolu Gençlik Merkezi, 2022 yılında 77 öğrencisini üniversitelere yerleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Gençlik merkezi bünyesinde eğitim gören 77 kişi; resim, müzik, halk oyunları ve tiyatro alanlarında üniversiteye yerleşmeyi hak etti. 2022 yılı itibariyle YKS etüt sınıflarında ders çalışan öğrencilerden 15, resim yetenek grubu öğrencilerinden 42, müzik yetenek grubu öğrencilerinden 16, halk oyunları grubu öğrencilerinden 3, tiyatro eğitimi alan öğrencilerinden 1 olmak üzere toplam 77 kişi, Türkiye’nin farklı illerindeki üniversitelerde eğitim öğretim hayatlarına başlayacak. Üniversiteyi kazanan gençler için harekete geçen İpekyolu Gençlik Merkezi, yemekli bir organizasyon düzenledi. Programa katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, öğrencileri tebrik ederek, “Devletimiz bütün imkânlarıyla sizler için çalışmaktadır. Üniversiteye yerleşmek için çaba harcadığınız bir yıllık emeğin sonucunda üniversitelere yerleşmiş bulunmaktasınız. Bunda emeği geçen başta İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürümüz olmak üzere bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Gideceğiniz üniversitelerde özellikle barınma noktasında birçok imkânlar sağlanmıştır. Yaşayacağınız herhangi bir sorunda devletin ilgili birimleriyle görüşmeniz, sorunların çözümünde yeterli olacaktır. Sizlere başarılar diliyorum” dedi.

İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Sunullah Erçek ise “Gençlik merkezimizde gençlerimizin bu fırsatları kullanmaları ve bunun sonucunda güzel yerlere yerleşmeleri bizi elbette ki çok mutlu etmiştir. Ücretsiz olarak yapılan bu çalışmalar sonucunda 77 öğrencinin üniversiteye kazanması, bizim için bir sürpriz değildi. Çünkü geçmiş yıllarda da özverili hocalarımızın ve istekli gençlerimizin gayretleri sonucunda bu tür başarıları elde ediyorduk. Bu yıl bu başarıyı daha bir yukarıya çekmiş olduk. Bundan sonraki dönemde de aynı şekilde Van gençliğine hizmet etmeye devam edeceğiz. Gençlik merkezlerini gençlerin ikinci evi olarak tanımlıyoruz. Allah izin verdikçe her zaman için gençlere hizmet edeceğiz. Bütün gençleri gençlik merkezlerindeki faaliyetlerden faydalanmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.