İpekyolu Belediyesinin tekstil atölyesinde üretim başladı

Van’ın İpekyolu Belediyesinin kadın istihdamına katkı sağlamak ve tekstil sektöründe kentin potansiyelini açığa çıkarmak amacıyla hayata geçirdiği atölyede üretim başladı.

Bostaniçi Eğitim Kursunda dikiş-nakış eğitimi alan 20 kursiyer, eğitimlerinde ustalaştıktan sonra İpekyolu Belediyesi Spor Kulübünün forma, eşofman ve mont üretimine geçtiler. Kursiyerler, aynı zamanda İpekyolu Belediyesinin etkinliklerinde kullanılan tişört, fular, maske gibi ürünlerin de tasarımlarını yaparak belediyenin bütçesine katkı sağlıyor.

Belediyenin sanat ve meslek edindirme kurslarında eğitim gören Saliha Karan, “İpekyolu Belediyesinin bizler için açtığı kursta dikiş yapmayı öğreniyoruz. Sporcuların malzemelerini dikiyoruz. Burada kıyafetler tasarlayıp üretimler yapıyoruz. İlk güne göre bayağı yol kat ettik. Desteklerinden dolayı İpekyolu Belediyemize ve İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’a çok teşekkür ediyoruz. Bu kurslar sayesinde çok güzel yerlere geleceğimize inanıyorum. Burada olmaktan mutluyuz” dedi.

Usta Öğretici Gülten Maral ise eşofman, forma ve mont gibi spor malzemeleri ürettiklerini belirterek, “Kursiyerlerimiz de bu işi çok güzel öğreniyor ve ekonomiye katma değer sağlıyorlar. Bu ürünlerin piyasadaki maliyetleri çok yüksek. Biz bu ürünleri üreterek maliyeti 6-7 kat aşağı indirdik. Günde ortalama 10 takım ürün imalatı gerçekleştiriyoruz. 20 kadın kursiyerimizle bu işi yapıyoruz. Sıfırdan başlayan kadınlarımız şu anda eşofman takımı, mont üretimi yapıyorlar” diye konuştu.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın da, üretimin önemine değinerek, “Kadınların bizimle birlikte çalışması çok önemli. Özellikle kadınlarımızın talepte bulunması bizi daha çok mutlu ediyor. Kalkınmanın odağında insan yer almaktadır. Tek gayemiz, toplumun tüm kesimlerinin hem üretim süreçlerine katılması hem de ortaya çıkan refah artışından yararlanmasıdır. Bu çalışmada özellikle dezavantajlı bireylerin ev ekonomisine katkı sunmasını sağlamaktayız” diye konuştu.