İpekyolu Belediyesinden yol açma atağında

Van’ın İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde yeni yol açma ve mevcut yol ile kaldırımlarda yenileme atağı başlattı.

Yolu medeniyetle eşdeğer tutan İpekyolu Belediyesi, kent genelinde yeni yol açma, kaldırım ve refüj düzenleme, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaları düzenli olarak yerinde denetleyen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, program dâhilinde yeni yol açma çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti. Başkan Vekili Aslan, “Yeni yol açma çalışmalarımıza program dâhilinde, ihtiyaçlara göre farklı bölgelerde devam ediyoruz. Yeni yol açma çalışmamızda bugünkü durağımız Buzhane Mahallesi oldu. Buzhane, Hatuniye ve bu civardaki yaklaşık 15 kilometrelik yeni yol açma çalışmalarımızla ulaşıma rahat bir nefes aldıracağız. Buralarda çıkmaz sokaklarımız bulunuyor. 18. Maddeden dolayı açılamayan yollarımız bulunuyor. Şükürler olsun tüm yollarımız teker teker birbirine bağlanıyor. Özellikle tüm sahil bandını Tuşba ve Edremit ile birleştiriyoruz. Yine burada İpekyolu Caddesi’ne alternatif olarak 30 metrelik bir yol açıyoruz. Yol açmanın kıymetini buradaki arsaların değer kazanmasıyla vatandaşlarımız da görmüş olacak. Kaçak yapıların, ahırların önüne geçilmesiyle ne kadar isabetli bir iş yaptığımızı görmüş olduk. Bütün yolların açılması noktasında son derece kararlıyız. Emeği geçen arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.

Açılacak yeni yollarla ulaşımın rahatlayacağını belirten icracı müdürlük yetkilileri, çalışmaları ile mevcut kadastro sınırlarına kadar yolların genişletildiğini belirttiler. Belediye yol açma çalışmaları öncesinde, altyapı kuruluşları ile koordineli bir şekilde çalışıyor. Altyapı kuruluşlarına güzergâhlarında bulunan tüm altyapı sorunları çözdürüldükten sonra belediye ekipleri yol yapım ve yol açma çalışmalarına başlıyor.