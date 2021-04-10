İpekyolu Belediyesi’nden vatandaşlara ücretsiz fidan

Van’ın İpekyolu Belediyesi, kent genelinde fidan çeşitliliğini arttırmak ve yaygınlaştırmak için ‘Bugün fidan, yarın nefes’ sloganıyla vatandaşlara fidan dağıttı.

İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kent genelinde fidan dikimini yaygınlaştırmak amacıyla vatandaşlara fidan dağıttı. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın talimatları doğrultusunda bölge iklimine uyumlu fidanları vatandaşla buluşturan İpekyolu Belediyesi; karaçam, sarıçam ve sedirden oluşan binlerce fidanı vatandaşa ücretsiz dağıttı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği fidan dağıtımına katılan Belediye Başkan Yardımcısı Birol Duman, bu tür çalışmaların belirli aralıklarla süreceğini belirterek; ağaca, doğaya ve çevreye duyarlı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini, yemyeşil bir Van için çalışmalarının süreceğini ifade etti.

Pandemi nedeniyle bulaş riskini ortadan kaldırmak için, fidanları vatandaşlara kapıda teslim ettiklerini belirten Duman, fidan dağıtımlarının periyodik bir şekilde süreceğini söyledi. Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda da peyzaj mimarisine uygun süs bitkisi dikimlerinin devam edeceğini belirten Duman, çalışmalarının aralıksız olarak sürdüğünü ifade etti.