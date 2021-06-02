İpekyolu Belediyesinden üniversiteye hazırlık kursu

Van’ın İpekyolu Belediyesi, üniversite sınavına girecekler için ücretsiz hazırlık kursu açıyor.

İpekyolu Belediyesi, okumak isteyip imkânları el vermeyen gençlerin üniversite sınavlarına hazırlanabilmeleri için Bostaniçi Mahallesi’nde hazırlık kursu açıyor. Eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak istediklerini ifade eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, belediyenin açacağı kurslarla gençlerin önünü açarak, istedikleri üniversitelere yerleşmelerini hedeflediklerini belirtti.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Bostaniçi Mahallesi TOKİ yerleşkesinde açılacak üniversite hazırlık kurslarının sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümlerini kapsayacağı belirtilerek, “Tam donanımlı toplum merkezinde verilecek eğitimler, 164 kişilik kontenjanla sınırlı tutulacak. Öğrencilerin sınavlara şahsen veya velileri aracılığıyla İpekyolu Bostaniçi TOKİ Toplum Merkezine başvuruda bulunabilir. Yine öğrencilerin kurslara kayıt yaptırmaları için seviye tespit sınavı yapılacak. Sınav için son başvuru tarihi ise 9 Haziran 2021, sınav tarihi ise 12 Haziran 2021’dir” denildi.