İpekyolu Belediyesinden ücretsiz kuaförlük hizmeti

Van’ın İpekyolu Belediyesi, kırsal mahallelerde başlatmış olduğu ücretsiz kuaförlük hizmetini sürdürüyor.

Belediyeye bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Bostaniçi Eğitim Köşkü’nde meslek edindirme kursları bünyesinde kuaförlük eğitimi alan kursiyerler, ustalıklarını tamamladıktan sonra ilçe sınırlarındaki kırsal mahallelerde hizmet vermeye devam ediyor. 2022-2023 eğitim öğretim sezonunun başlaması arifesinde hizmetlerine devam eden kursiyerler, Karagündüz Mahallesi’ndeki Karagündüz İlköğretim Okulunda öğrencilerin saç kesimlerini gerçekleştirdi.

Bu hizmetin ilerleyen günlerde kırsal mahallelerin tamamında verileceğini ifade eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Özellikle kırsal mahallelerdeki öğrencilerimizin bu hizmetten faydalanması için ilçe sınırlarımızdaki kırsal mahallelerimizin tamamına bu hizmeti götüreceğiz” dedi.