İpekyolu Belediyesinden spor şenlikleri

Van’ın İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen spor şenlikleri start aldı.

Pandemi nedeniyle spor yapamayan vatandaşlar için hafta sonu Kent Park’ta düzenlenen etkinlikte; dart, çuval yarışı, basketbol, halat çekme, paten kayma, bisiklet sürme gibi spor aktivitelerinin yanı sıra çelik çomak, ip atlama, istop, dokuz taş gibi birçok geleneksel oyun da oynandı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören spor şenliklerinde keyifli dakikalar yaşandı. Yarışmalar sonunda kazanan vatandaşlara forma, şapka gibi hediyeler verilerek tüm katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Celal Güneş, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte spordan uzak kalan çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşlara keyifli dakikalar yaşatmanın yanı sıra spor kültürünü ilçenin her alanında hakim kılma gayreti içinde olduklarını söyledi. Güneş, “Şenliklerimiz yaz boyunca her hafta sonu 17.00 ile 20.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Bütün vatandaşlarımızı bu etkinliklere katılmaya bekliyoruz” dedi.