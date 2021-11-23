İpekyolu Belediyesinden “Resim ve Kısa Metraj Film” yarışması

Van’ın İpekyolu Belediyesi, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Van Şubesi işbirliğiyle “Resim ve Kısa Metraj Film” yarışması düzenleniyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, yarışmayla ilçe genelinde bulunan çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerine destek sağlanması, teknolojinin doğru kullanımının önemi vurgulanarak yeni nesilin bağımlılık konularına duyarlılığını arttırarak öğrencilerin yeteneklerinin keşfedilmesi amaçlandığı belirtildi. Açıklamada, “Bu doğrultuda öğrencilerin; sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavramalarını sağlayarak daha güvenli, daha sağlıklı bir hayat sürmelerine katkı sunmayı hedefleyen İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Van Şubesi tarafından düzenlenen yarışmanın son başvuru tarihi 28 Aralık 2021. İki ayrı kategoride düzenlenen yarışmada ortaokul öğrencileri resim yarışmasına, lise öğrencileri ise kısa metraj film yarışmasına müracaat edebilecek. Her iki kategoride de ‘Bağımlılık’ konusunun ele alındığı yarışmada; birincilere tablet, ikincilere bisiklet, üçüncülere akıllı saat ve mansiyon ödülü olarak kitap seti hediye edilecek. Ödüllü yetenek yarışmasının başvuru ve detaylarına www.ipekyoluyarisma.com adresinden ulaşabilirsiniz” denildi.