İpekyolu Belediyesinden Ramazan denetimi

Van’ın İpekyolu Belediyesi ekiplerince Ramazan ayı nedeniyle gıda satış yerleri ile ekmek fırınları denetlendi.

İpekyolu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği, Ramazan ayında üretim faaliyetleri artacak olan fırın ve unlu mamul üretimi yapan işletmeler başta olmak üzere gıda üretim yerlerinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Denetimler, Ramazan ayında vatandaşların beslenme alışkanlıklarının değişiklikler göstermesi nedeni ile tüketimin yoğunlaştığı ekmek, tatlı, pasta gibi unlu mamullerin satışları ve üretimlerinin yapıldığı işletmelerde ağırlıklı olarak gerçekleştirildi. Gıda işletmelerinde Ramazan ayı nedeni ile oluşabilecek yoğunluğun korona virüs salgını kapsamında neden olabileceği olumsuzlukları da göz önünde bulunduran ekipler, ilgili Bakanlıklar ve valilik tarafından alınan kararlar doğrultusunda olumsuzlukların önlenebilmesi maksadıyla iş yerlerinin, personellerin ve müşterilerin maske, genel hijyen ve sosyal mesafe kurallarına riayet edip etmediklerini de kontrol ederek bilgilendiriyor.

Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle yaklaşık bir ay önce denetimlere başlayan ve uygunsuzluk tespit ettikleri iş yerlerine ilgili mevzuat gereği süre veren ekipler, verilen sürelerin dolması ile Ramazan ayında kontrol denetimlerini gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, mart ayından bu yana 200’e yakın işletmede denetimin gerçekleştirildiği, 13 işletmeye eksikliklerin giderilmesi için süre verildiği, önceden verilen süre sonunda eksiğini gidermeyen 5 işletmeye de yasal mevzuatlar çerçevesinde cezai işlem uygulandığı belirtildi. Denetimlerin Ramazan ayı süresince ara vermeksizin yürütüleceğini belirten yetkililer, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için denetimlerin zorunluluk arz ettiğini ifade ettiler.