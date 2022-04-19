İpekyolu Belediyesinden okullara spor malzemesi desteği

Van’ın İpekyolu Belediyesi ilçe sınırlarında bulunan 126 okula spor malzemesi yardımında bulundu.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’ın talimatları doğrultusunda sağlıklı nesilleri yetiştirmek, gençleri spora özendirmek ve genç yetenekleri keşfetmek amacıyla ilçedeki okullara spor malzemesi desteğinde bulunuldu. İpekyolu Belediyesinin ev sahipliğinde Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen spor malzemesi dağıtım törenine öğrenciler adına okul idarecileri katıldı.

Bu çerçevede ilçe sınırlarında bulunan ilkokul, ortaokul ve liselere basketbol, futbol, voleybol topları, slalom seti, antrenman yeleği, antrenman hunisi ve antrenman çanağı malzemelerinin yer aldığı setler hediye edildi.

“Gençlerimize, spora ve sporcuya desteklerimiz devam edecek”

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, törende yaptığı konuşmada, “Bugün 126 okulumuza futbol, basketbol, voleybol branşlarında spor malzemeleri desteğinde bulunmak için bir araya geldik. Okullarımızın genel olarak ihtiyaç duydukları talepleri bu yöndeydi. Bu çerçevede İpekyolu Belediyesi olarak gençlerimize, spora ve sporcuya desteklerimiz devam edecek” diye konuştu.

Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Halil Eren ise “İpekyolu Belediyesinin bize vermiş olduğu bu katkıdan dolayı başta Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz olmak üzere emeği geçen tüm yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Bu gibi katkılar öğrencilerimizin spor alanında kendilerini geliştirebilmeleri, okuldaki müsabakalara katılmaları için çok önemli. Öğrencilerimizi teşvik etme açısından da çok önemli. İlçe genelinde bütün okullara bu malzemelerin dağıtılması güzel bir organizasyon oldu. Bu açıdan belediyemize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

İpekyolu Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Cevat Sarı da, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’ın spor ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, "Bu desteklerin sporcuları bir adım daha öne geçirecek. Desteklerinden dolayı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekiline teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de verilen desteklerden dolayı çok memnun olduklarını, bu vesile ile İpekyolu Belediyesine ve Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’a teşekkür ettiler.

Program, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.