İpekyolu Belediyesinden öğretmen ve öğrencilere korona virüs eğitimi

Van’ın İpekyolu Belediyesi, ilçedeki öğretmen ve öğrencilere korona virüs konusunda eğitim vererek hijyen paketi dağıttı.

Belediyeye bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü daha önce ilçenin kırsal mahallelerinden olan Karagündüz Mahallesi’nde kadınlarla bir araya gelmiş, korona virüs ile ilgili seminer düzenlemişti. Müdürlük personeli bu kez de Ilıkaynak, Erçek, Yatıksırtı ve Karagündüz mahallelerinde ilkokul öğrencileriyle ve öğretmenleriyle bir araya gelerek seminer düzenlendi.

Okulların konferans salonunda ve sınıflarında gerçekleşen seminere sağlık müdürlüğünden görevli personeller de katılarak korona virüs ile ilgili alınacak önlemler ve hastalıktan korunma yöntemlerini anlattılar. Seminerin sonunda öğretmen ve öğrencilere içerisinde maske, eldiven, dezenfektan ve kolonyanın bulunduğu hijyen paketi dağıtıldı.

Yapılan semineri yararlı bulan öğretmen ve öğrenciler, İpekyolu Belediyesi ile Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’a teşekkür etti.