İpekyolu Belediyesinden ödüllü satranç turnuvası

Van’ın İpekyolu Belediyesi, bilimsel olarak zihinsel gelişimi olumlu desteklediği bilinen satrancın daha geniş kitlelere yayılması ve bu spora olan ilginin daha fazla artması amacıyla satranç turnuvası düzenliyor.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, her daim gençleri spora teşvik ederek ve bu çerçevede çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Satranç sporu, zihinsel ve fikirsel gelişime büyük katkı sağlıyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi satranç sporuna yönlendirmek amacıyla böyle bir turnuva başlatıyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızla satranç oyununda farkındalığı artırmak istiyoruz. Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz tarafından kış aylarında kapalı mekanlarda birçok etkinlik düzenliyoruz. Bu vasıtayla satranç turnuvasında da birbirinden başarılı sporcuların mücadele ettiği çok keyifli müsabakalar göreceğiz. Satranç sporuyla ilgilenen birey sayısını artırmak ve İpekyolu ilçemizde satranç şampiyonları çıkarmak için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen “Satranç Turnuvası”nın 15, 16, 17, 18 Aralık 2022 tarihlerinde İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi’nde düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, “Kendine güvenen, satranç bilgisine ve zekasına güvenen 14 yaş üzeri kadınlar-erkekler, 14 yaş ve altı kadınlar-erkekler ayrı ayrı kategorilerde yarışacak. 4 ayrı kategoride yarışan yarışmacıların birincilerine 1500 TL, ikincilere 1000 TL, üçüncülere ise 500 TL para ödülü verilecek. Turnuvaya katılmak isteyenler 05452497895 - 05326900572 numaralı hatlar üzerinden başvuruda bulunabilir. Ödüllü satranç turnuvasının son başvuru tarihi 13 Aralık 2022 Salı günü mesai bitimine kadardır” denildi.