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İpekyolu Belediyesinden kantinlere denetim

Van’ın İpekyolu Belediyesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, okul kantinleri ve okul çevrelerinde gıda satışı yapılan işletmeleri denetledi.

VAN 08.09.2021, 14:52
İpekyolu Belediyesinden kantinlere denetim

Van’ın İpekyolu Belediyesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, okul kantinleri ve okul çevrelerinde gıda satışı yapılan işletmeleri denetledi.


İpekyolu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği ekipleri, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber, okul kantinleri ve okul çevrelerinde gıda satışı yapılan işletmeleri denetledi. Öğrencilerin sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak için okul kantinleri ve okul çevresinde bulunan gıda işletmelerinde denetimlerini yoğunlaştıran ekipler, tüketiciye güvenli gıdanın ulaştırılmasını amaçlıyor. Kantin ve işletmelerin genel hijyen durumları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve ürünlerin tağşiş olup olmadığı kontrol edilirken; eksiği bulunan işletmeciler uyarılarak, eksikliklerin giderilmesine dönük çalışmalar yapılıyor.


Toplum sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumaya dönük gıda denetim çalışmalarının aralıksız olarak süreceğini ifade eden belediye yetkilileri, “Sorumluluğumuz alanında bulunan kantinler ve diğer gıda işletmelerinde gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için tüketicilere de önemli sorumluluklar düşmektedir. Tüketicilerimizin satın aldıkları gıdaların son tüketim tarihleri, ürünlerin muhafaza koşulları ile işletmelerin genel hijyen kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etmeleri önem arz etmektedir” dedi.

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