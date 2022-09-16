İpekyolu Belediyesinden kantin denetimi

Van’ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarındaki okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte belediyeye bağlı zabıta ekipleri de okul kantinlerinde satışı yasak olan ürünler ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle ilgili denetim yaptı. Halk sağlığını korumaya yönelik yapılan denetimlerde, okul kantinlerindeki ürünler tek tek incelendi.

Kantinlerde yer alan ürünleri inceleyen ekipler, hijyen ve sağlık kurallarını da kontrol ederek raflardaki ürünleri tek tek kontrol etti. Ayrıca okul kantinlerinde satışı yasak olan ürünler ile son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri hususunda da incelemelerde bulunan ekipler, kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu. İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik kent genelinde denetimlerini sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.