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İpekyolu Belediyesinden ‘iş sağlığı ve güvenliği’ eğitimi

Van’ın İpekyolu Belediyesi, personellerine yönelik ‘iş sağlığı ve güvenliği’ eğitimlerini sürdürüyor.

VAN 12.10.2021, 17:34
İpekyolu Belediyesinden ‘iş sağlığı ve güvenliği’ eğitimi

Van’ın İpekyolu Belediyesi, personellerine yönelik ‘iş sağlığı ve güvenliği’ eğitimlerini sürdürüyor.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda Berivan Kültür Merkezi Toplantı ve Konferans Salonu’nda verilen eğitimler, iş akışını engellemeyecek şekilde kademeli olarak düzenleniyor. İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması konularının ele alındığı seminerlerin devam edeceği belirtildi. Bu tarz eğitimlerin personelin sağlığı ve iş güvenliği bakımından önem arz ettiğini ifade eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Vatandaşlarımıza hizmet eden personelimizin, sağlığını ve güvenliğini düşünmek en büyük sorumluluğumuzdur. Bu bilinçten hareketle personelimize yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine devam edeceğiz.” dedi.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarınca kademeli olarak gerçekleştirilen eğitimlerin, belediyede risk grubu oluşturan tüm birim çalışanlarına verileceği belirtildi. Mevzuatlar, kanun, tüzük, yönetmelikler ve uygulamaları, kazaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi ile güvenli bir iş ortamının oluşturulmasına yönelik sunumlar gerçekleştirilen eğitimler, soru cevap şeklinde sürüyor.

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