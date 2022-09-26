İpekyolu Belediyesi’nden “Heba” adlı tiyatro gösterisi

Van merkez İpekyolu Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde ilçe sınırlarında sürdürdüğü çalışmalar devam ediyor.

Berivan Kültür ve Sanat Merkezi ile Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde iki seans şeklinde 11:00 ve 14:00 saatlerinde düzenlenen oyun yoğun ilgi gördü. Gözde Dinçer ile Yavuz Kaan Gültekin’in yazdığı, yönetmenliğini Yavuz Kaan Gültekin’in yaptığı tiyatro oyununda “Asla pet etme ve yitip gitme!” mesajıyla gençlere ve öğrencilere bağımlılıkla ilgili mesajlar verildi. Burçak Bilgin, Banu İnan Güngör, Turgut Güneş, Mihriban Başara ve Ahmet Ergin Sezen gibi başarılı oyuncuların canlandırdığı karakterlerle günümüzdeki gençlerin yaşadıkları ve başlarından geçen olayları çarpıcı bir dille seyirciye sunarak, uzak durulması gereken sigara, alkol ve madde kullanımı gibi zararlı alışkınlıkların sonrasında meydana gelen olaylar sahnede seyirciye yansıtıldı. Başarılı tiyatro oyununda yine yanlış kurulan arkadaşlık bağlarının, duygusal çöküntülerin, aile kavramının önemi ve bağımlılıkla mücadele merkezlerinin de önemine vurgu yapıldı. Oyunun sonunda öğrenciler, tiyatro oyuncularının canlandırdıkları karakterlerle hatıra fotoğrafı çektirdiler. Tiyatro gösterisi verilen ikramlarla son buldu.