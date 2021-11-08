İpekyolu Belediyesinden gıda denetimi

Van’ın İpekyolu Belediyesi ekipleri gıda denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği ekipleri, ilçe sınırlarındaki kasap ve şarküterilere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, vatandaşların daha sağlıklı ve standartlara uygun gıda tüketimi yapabilmesi için ürün ve malzemelerin saklama koşulları, kişisel hijyen, üretimde kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı kontrollerini yaptı. Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yerlerine de durum tespit tutanağı tutarak eksikliklerin giderilmesi için uyarılarda bulundu.