İpekyolu Belediyesinden gençlere çağrı

Van’ın İpekyolu Belediyesi kentteki gençlere yönelik başlattığı yeni çalışmayla gençlik ve spor ile ilgili projelere destek vereceğini duyurdu.

Belediyeye bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Van’da yaşayan gençlerin projelerine destek vereceğini belirtti. Başarılı gençlerin önünü açmayı hedeflediklerini belirten Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Celal Güneş, “Ülkemiz genç nüfusa sahip gelişmekte olan ve her geçen gün hedefleri doğrultusunda ilerleyen bir ülkedir. Gençlerimiz kendilerini geliştirmek ve yeni deneyimler kazanmak için farklı çalışmalar içerisine girmektedir. Yaşadıkları şehrin olanakları dâhilinde sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel pek çok alanda kendilerini geliştirmek ve ifade etmek istemektedirler. Gelişen teknoloji ve yenilenen olanaklar dâhilinde her gün yeni bir şeyle tanışan gençlerimiz yaşadıkları ilde imkan dâhilinde kendilerine sunulan olanaklardan yararlanmaktadırlar. Bizde İpekyolu Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana gençlerimizin fikirlerine, görüşlerine her zaman önem verdik. İlçemizde yaptığımız, planladığımız bütün sportif etkinliklerde gençlerimizi sürecin bir parçası olarak değerlendirdik. İpekyolu Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sinan Aslan’ın talimatları ve desteğiyle yeni bir çalışma başlattık. Bu yeni çalışma ile ilçemizde ikamet eden gençlerin sürdürülebilir, rasyonel, uygulanabilir gençlik ve sportif projelerine destek vereceğiz. Bu amaç doğrultusunda gençlik ve spor ile ilgili projesi olan bütün gençlerimizi belediyemiz, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne bekliyoruz” dedi.