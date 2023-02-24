İpekyolu Belediyesinden Cumhuriyet ve Evrensel gazetelerinin haberlerine yalanlama

Van’ın İpekyolu Belediyesi, Cumhuriyet ve Evrensel gazetelerinde yer alan iftira niteliğindeki sözde haberlerle ilgili tüm yasal hakların kullanılacağını duyurdu.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17 sularında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin milletimizi derinden üzdüğü ve ülkemizi yasa boğduğu belirtildi. Açıklamada, “Deprem felaketinin ilk anlarından itibaren ülkemiz genelinde başta kamu kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere sivil toplum örgütlerimiz ve milletimiz tek yürek olmuş, deprem bölgesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin üzerinden tam 19 gün geçti. İpekyolu Belediyesi, depremin olduğu ilk andan itibaren hem arama kurtarma çalışmalarına hem de yardım çalışmalarına aralıksız destek sağladı. Depremin ardından harekete geçen İpekyolu Belediyesi, depremin ilk saatlerinden itibaren AFAD, İpekyolu Kaymakamlığı ve İpekyolu Belediyesi koordinasyonunda iş makinesi ve kamyonlarını bölgeye sevk etti. Deprem felaketinin yaşandığı andan itibaren AFAD tarafından Van ilinde Acil Sosyal Yardım Toplama Noktaları belirlenmiş olup bunlardan 2 adet yardım toplama noktası da İpekyolu ilçe sınırları içinde yer aldı.

Dolaysıyla gerekli koordinasyon, sevk ve idare işlemleri İpekyolu Kaymakamlığı ve İpekyolu Belediyesi tarafından sağlanmıştır. Toplanan acil ihtiyaç yardımları zamana karşı başlatılan seferberlik ile kurum çalışanları ve halkımızdan teşekkül etmiş ekiplerle tırlara yüklenerek ivedi bir şekilde deprem bölgesine sevk edildi” denildi.

22 Şubat 2023 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde “İktidarın STK’leri dini kimlik üzerinden ayrıştırması tartışılıyor: Ülke liyakate susadı” ve 21 Şubat 2022 tarihli Evrensel Gazetesinin web sitesinde yer alan “Yardımlar tarikatlar üzerinden gönderiliyor” başlıklı haberinde, İpekyolu Belediyesine yönelik tamamen asılsız ve yalan beyanlarda bulunulduğu ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

“Deprem felaketinin yaşandığı andan itibaren AFAD tarafından Van ilinde Acil Sosyal Yardım Toplama Noktaları belirlenmiş olup bunlardan 2 adet yardım toplama noktası da İpekyolu ilçe sınırları içinde yer almaktadır. Dolaysıyla gerekli koordinasyon, sevk ve idare işlemleri İpekyolu Kaymakamlığı ve İpekyolu Belediyesi tarafından sağlanmıştır. Oluşturulan bu lojistik merkezlerine tüm Vanlı hemşehrilerimiz, meslek odaları, dernekler, sivil toplum kuruluşları ayni bağış yapmıştır. Yapılan tüm yardımlar bulunduğumuz şehir AFAD birimleri üzerinden deprem bölgesindeki AFAD yardım noktalarına ulaştırılmıştır. Ayrıca birçok sivil toplum kuruluşu (STK) kendi imkanları dahilinde yardım seferberliği başlatmış olup, bu durum ülkemiz genelinde de bu şekildedir. Yetimlere İnfak Et Derneğinin deprem bölgesine yönelik yapmış olduğu yardım faaliyetine ilişkin video paylaşımının mesnetsiz biçimde belediyemiz ile ilişkilendirilmesi, bunun üzerinden haksız biçimde belediyemizin çalışmalarının itibarsızlaştırılmaya çalışılması ve gerçeğe aykırı haber yapılması kabul edilmezdir. Van’da her kesimden hemşehrimiz yardımlarını deprem bölgesine ulaştırmak amacıyla seferber olmuştur. Yardımlar belediyemizin araçları ve kiralanan araçların yanı sıra gönüllü hemşehrilerimizin yardımları ile deprem bölgesindeki AFAD noktalarına taşınmıştır. Bunun dışında birçok dernek ve vakıf da kendi imkanları ile yardım seferberliği yapmıştır. Belediyemizin söz konusu dernek ile herhangi bir bağı bulunmamakta olup meydana gelen büyük bir felakete yardım için mücadele ederken bu tür konularla uğraşmak üzüntü vericidir. Yapılan tüm yardımlar, AFAD tarafından belirlenen lojistik noktalar üzerinden toplanmış ve aynı şekilde deprem bölgesinde yer alan AFAD koordinasyon merkezleri üzerinden vatandaşlara ulaştırılmıştır.

Sonuç olarak bahse konu yayın içerikleri tamamıyla hayal ürünü bir kurgudan ibarettir. Bu sebeple iş bu tekzibe konu yazı içeriğinde defaten belirttiğimiz gibi, sözde haberlerde kurumumuz adının kullanılması habercilik adına kamuoyunu gerçek bilgilerle aydınlatma noktasında hiçbir kaygısı olmayan gazetelerin, kasıtlı yayın anlayışını bir kere daha gözler önüne sermektedir. Kaldı ki binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve sarılması zaman alacak birçok yaranın bulunduğu böylesi bir zamanda belediyemizi yıpratmaktan başka amacı olmayan sözde haberlerin yapılmasının, haber verme adı altında gelinen bozulmanın vicdanlarda karşılığı bulunmamaktadır. Cumhuriyet Gazetesi ve Evrensel Gazetesinin eser sahiplerinin gerçeğe aykırı, hiçbir müşahhas gerekçesi olmayan, yalan ve iftira niteliğindeki sözde haberleri ile ilgili tüm yasal haklarımızı hızlı, eksiksiz ve etkin bir şekilde kullanacağımızı bildirir, Cumhuriyet ve Evrensel gazetelerinin haber değeri taşımayan; tekzibe konu haberlerine itibar edilmemesini diler, kamuoyuna saygılarımızla sunarız.”

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ise depremin meydana geldiği tarihten bugüne kadar 109 tane tırı deprem bölgesine gönderdiklerini belirterek, “Depremin meydana geldiği günün sabahında arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak amacıyla iş makineleri ve kamyonlarımızı bölgeye sevk ettik. Bu araçlar halen deprem bölgesinde görevlerini yapıyorlar. Bugüne kadar maddi manevi katkısı bulunan, burada gece gündüz kar yağmur demeden çalışan kurum çalışanlarımıza, sivil toplum örgütlerimize, gönüllü çalışanlarımıza ve hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Devlet, millet el ele vererek birlik ve beraberlik içerisinde, dayanışmayla kardeşlik duygularıyla her zaman bu tür zorlukların üstesinden geldik, yine geleceğiz" şeklinde konuştu.