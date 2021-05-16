İpekyolu Belediyesinden çiftçilere destek

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından çiftçilere verilen destekler sürüyor.

Tarımın geliştirilmesi için üreticilere mısır ve nohut tohumu dağıtımı yapan İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, şimdi de teknik personel ve ekipman desteği sunuyor. Yaşamsal pratiğe sunulan ‘çiftçi destek projesi’ ile çiftçilerin modern teknolojik tarımsal uygulama metotları uygulayan İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, birim alandan çok daha fazla üretim elde etmeyi amaçlıyor. ‘Çiftçi destek programı’ çerçevesinde üreticiye ziraat mühendisi ve ziraat teknikerlerinden oluşan teknik personel ve tarımsal makine desteği sunan İpekyolu Belediyesi, ilk etapta ilçeye bağlı Aktaş, Yalınağaç, Adıyaman ve Kıratlı mahallelerinde silajlık mısır ve nohut tohumu ekimlerine başladı. Amaçlarının zor günler yaşayan çiftçinin yanında yer alarak, üretime katkı sunmak olduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Nurses, üreticiye olan desteklerinin süreceğini belirttiği konuşmasında, “İpekyolu Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sinan Aslan’ın ‘çiftçiye desteğinizi sürdürün’ talimatı ile ilk etapta çiftçimize 500 dekarlık nohut ve bin dekarlık silajlık mısır tohumu dağıtımı yaptık. Şimdi ise dağıtımını yaptığımız tohumların, modern teknoloji ile ekilebilmesi için çiftçimize teknik personel ve tarımsal makine desteği vermeye başladık. Kırsal kalkınmada çiftçimizin yanında yer almaya bundan sonra da devam edeceğiz” dedi.