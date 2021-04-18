İpekyolu Belediyesinden çevre temizliği

Van’ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, “Tertemiz Köyler” projesi kapsamında temizlik seferberliğine devam ediyor.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın talimatları ve Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Nurses’in koordinasyonunda devam eden temizlik çalışması, kırsal mahallelerin tamamında yapılıyor. Yaz mevsimine yaklaşılan şu günlerde başlatılan çalışma ile yollar ve kaldırımlar tazyikli suyla yıkanıyor, çöp konteynerleri boşaltılarak yıkandıktan sonra dezenfekte ediliyor, hamaratlı süpürge araçları ise detaylı temizlik gerçekleştiriyor.

Projesi kapsamında; Akköprü deresi, Van Gölü İskele sahili, okul bahçeleri ile camilerde detaylı iç ve dış temizlik gerçekleştiriliyor. Mahalle muhtarları başta olmak üzere mahalle sakinlerinin de desteğini alan İpekyolu Belediyesi, onlarca iş makinesi ve 100’ü aşkın personelle devam eden temizlik çalışmalarının önümüzdeki günlerde de süreceğini bildirdi.