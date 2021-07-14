İpekyolu Belediyesinden ‘Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi’

Van’ın İpekyolu Belediyesi prestij projeleri kapsamında ‘Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi’ kuruyor.

Doğada uzun yıllar kalabilen ve ciddi anlamda çevre kirliliği oluşturan atıkların, geri dönüşüme kazandırılmasını hedefleyen İpekyolu Belediyesi, atık merkezinin projelendirilme safhasını tamamlandı. ‘Marka Bir İpekyolu İnşa Ediyoruz’ projeleri çerçevesinde yapılacak olan ‘Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi’nin kurulmasıyla İpekyolu’nda israfın önlenerek kaynakların daha verimli kullanılacağını ifade eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “Kurulacak olan bu merkez, çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlayacağı gibi, israfın önlenerek kaynakların verimli bir şekilde değerlendirilmesine de katkı sağlayacaktır. Kaynağından toplanacak olan kâğıt, pil, metal, cam, bitkisel ve plastik atıklar, kuracağımız tesise gönderilerek burada değerlendirilecektir. Merkezin kurulmasıyla çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlamış olacağız. Tesisimizde geri dönüşümü sağlanacak olan atıklar sayesinde, genelde ülkemiz, özelinde ise İpekyolu ilçemiz ekonomisine de artı bir değer kazandırmış olacağız” dedi.

Geniş kapasiteli ve modern teknik özelliklerin bir arada olacağı merkezde, farklı atık gruplarının doğaya atılmadan toplanması sağlanacak. Enerji tasarrufuyla beraber, çevre sağlığı ve ekonomiye de önemli katkıları olacak tesisin, 2 bin 300 metrekare alan üzerinde inşa edilerek 10 ayrı başlıkta geçici depolama alanı yer alacak. Merkezin 500 metrekare atık deposu, 39 metrekare tehlikeli atık deposu ve 55 metrekarelik yönetim binasından oluşacağı belirtildi.