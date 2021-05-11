İpekyolu Belediyesinden bayram öncesi gıda denetimi

Van’ın İpekyolu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği, pandemi nedeniyle alınan önlemlere ilave olarak yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimlerine ağırlık verdi.

İpekyolu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği ekipleri, tatlı imalathaneleri başta olmak üzere unlu mamuller, ekmek, tatlı, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi ürünlerin üretim ve satışını yapan işletmelerde kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde Ramazan Bayramı öncesi oluşabilecek yoğunluğu da göz önüne alan ekipler, gelişebilecek olumsuzlukların önlenebilmesi maksadıyla iş yerlerinin, personellerin ve müşterilerin maske, sosyal mesafe ve genel hijyen kurallarına riayet edip etmediklerini de kontrol ediyor.

Ramazan ayı başında tatlı imalathanelerine yapılan denetimlerde, eksikliği tespit edilerek süre verilen işletmeler tekrar kontrol ediliyor.

Öte yandan kent genelinde yapılan denetimlerde üretim yeri hijyeni, personel hijyeni, gıdaların raf ömrü, gıdaların son tüketim tarihleri de kontrol edilerek, eksikliği bulunan işletmelere ilgili yasalar çerçevesinde çeşitli uyarı ve cezalar veriliyor.