İpekyolu Belediyesinden “Azerbaycan’ın Türk tarihindeki yeri” konferansı

VAN (İHA) – Van’ın İpekyolu Belediyesi, kardeş ülke Azerbaycan’ın kuruluşunun 103’üncü yıldönümünde “Azerbaycan’ın Türk tarihindeki yeri” konulu konferans düzenledi.

Belediyede gerçekleştirilen konferansa; İpekyolu Belediye Başkan Yardımcıları Sait Çakırtaş, Birol Duman ve Doğan Nurses, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cavid Qasımov, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Oğuz Han Öztay, birim müdürleri, STK temsilcileri ile davetliler katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile Azerbaycan ulusal marşının okunmasının ardından başlayan konferansın açılış konuşmasını Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Han Öztay yaptı. Öztay, Türkiye ve Azerbaycan’ın tek millet, iki devlet olduğunu ve geçmişten günümüze acımızın, kaygımızın müşterek olduğunu belirterek, Azerbaycan’ın 103’üncü kuruluşunu kutladı.

Azerbaycan’ın tarihine ilişkin belgesel film gösteriminin ardından bir sunum yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cavid Qasımov, Türk milletinin, hürriyetlerini bırakmayan bir millet olduğunu vurguladı. Qasımov, “Tarih sayfalarına bakıldığında özgürlük hissinin adeta genlerimize işlendiği görülecektir. Azerbaycan halkının kurtuluş mücadelesinde kardeş Türk devleti her daim Azerbaycan halkının yanında yer aldı. Ekim 1917 tarihinde gerçekleşen Bolşevik İhtilalinin ardından dağılan Çarlık Rusya’sı, Nisan 1918’de Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan’dan oluşan Trans Kafkas Demokratik Federatif Cumhuriyeti ilan edilmişti. Trans Kafkas Federasyonu uzun ömürlü olmayıp 26 Mayıs 1918 yılında Gürcistan’ın bu birlikten ayrılmasıyla dağıldı. Bu sırada Ermeniler ve Gürcüler Türk ordusunun ilerleyişine engel olmaya çalışırken, Azerbaycan’ın ileri gelenleri Osmanlı idarecilerini teşvik ettiler. 28 Mayıs 1918’de ‘İstiklal Beyannamesi’ yayınlanmasıyla, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurulması, Azerbaycan ulusunu devletsiz kalma ve esaret altında yaşama tehlikesinden kurtarmıştır” dedi.

Soru-cevap ile devam eden konferans, İpekyolu Belediyesi tarafından Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cavid Qasımov’a ‘Teşekkür Belgesi’ takdimi ile sona erdi.