İpekyolu Belediyesinden ağaç dikimi
VAN’IN İPEKYOLU BELEDİYESİ, DAHA YEŞİL BİR ÇEVRE İÇİN KENT MERKEZİNDEKİ KALDIRIMLARA AĞAÇ DİKİMİ YAPIYOR.
Van’ın İpekyolu Belediyesi, daha yeşil bir çevre için kent merkezindeki kaldırımlara ağaç dikimi yapıyor.
Belediyeye bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğünce kaldırımlara Van’ın iklim koşullarına ve kaldırım ağaçlandırmasına uygun formda büyüyen ağaçların dikimi yapılıyor. Ekipler tarafından ilçe merkezindeki kaldırımlara top akasya, süs eriği türlerinde ağaçların dikimi sürüyor. Çalışmalar kapsamında şu ana kadar Ali Paşa ve Vali Mithat Bey mahalleleriyle ile Koçibey Caddesi’ndeki kaldırımlarda 200’ü aşkın ağaç toprakla buluşturuldu.
Yine program dahilinde Eski Cezaevi Yolu, Numune Sokak, Artos İş Merkezi civarı, Eski Müze Sokak, Urartu Oteli civarı ile Ordu Caddesi Çohaz Petrol yanı, Bostaniçi Meydan Yolu ve Hafiziye Mahallesi Serdar Sokak’ta ağaç dikimi yapılacağı belirtildi.
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