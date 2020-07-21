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İpekyolu Belediyesinden 15 kırsal mahalleye semt sahası

İPEKYOLU KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SİNAN ASLAN, SEMT SAHALARININ ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNU BELİRTTİ.

VAN 21.07.2020, 13:31
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İpekyolu Belediyesinden 15 kırsal mahalleye semt sahası

VAN (İHA) – Van’ın İpekyolu Belediyesi, ilçeye bağlı 15 kırsal mahallede özellikle gençlerin ve çocukların sporla iç içe olması için semt sahaları yapacak.

İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çalışması yapılan, Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından projelendirilen semt sahaları, ilçeye bağlı 30 kırsal mahallenin 15’inde yapılacak. Gençlerin ve mahalle halkının sportif faaliyetlerden nitelikli bir şekilde yararlanabilmesi için inşa edilecek semt sahaları 35 metre genişliğinde 70 metre uzunluğunda olacak. Projesi biten semt sahaları için yakın zamanda ihale yapılıp, bu sahaların yılsonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

“Gönlüm razı olmadı”

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, semt sahalarının çocuklar ve gençler için çok önemli olduğunu belirterek, “Köylere gittiğimde bakıyorum çocuklar dağda, derede, tepede uygun bulduğu yerlerde top oynuyor. Ama doğru düzgün o kadar elverişli alanlar olmasına rağmen futbol sahası yok. Bu duruma gönlüm razı olmadı, o yüzden bu sahaları hızlı bir şekilde yapacağız. Çocuklarımızın spor yapacağı güzel alanlar oluşturacağız. Daha sonra belki buralarda basketbol sahaları da yapacağız. Bu sahalarımız futbol sahası ama birçok oyun oynanır. Voleybol, basketbol için beton kullanılıyor o yüzden uygun alan hiç bulamadık. Uygun alan olsa bir spor kampüsü yapmak isterdim. Ama köylerde uygun alanlar okul bahçeleri, belki o alanlarda basketbol sahaları yapabiliriz. İpekyolu ilçemizde çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız spor yapacak imkanlar bulacak” dedi.

“Fen İşleri Müdürlüğümüz gerekli çalışmalara başladı”

İpekyolu ilçe sınırlarında bulunan 30 mahalleye de semt sahası yapmak istediklerini ifade eden Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “Biz istiyoruz ki bütün kırsal mahallelerimizde bu sahalardan olsun ama maalesef bu bazen mümkün olmuyor. Yalnız 30 mahalleden 15’inde bu sahalar için yer bulabildik. Geriye kalan 15 mahallede ekiplerimiz uygun yer bulmak için tarama çalışması yaptılar ama bulamadılar. Bizim de buralarda hazineye ait arazimiz olmadığı için şu an bir şey yapamıyoruz. Ama farklı alternatifler üzerinde çalışıp bu sorunu çözmek niyetindeyiz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz 15 kırsal mahallemizde zemin iyileştirme, düzleştirme çalışmalarına başladı. Kanaatime göre belirli mahallelerdeki sahalar yılsonuna kadar tamamlanacak” diye konuştu.

“Korona virüs salgını bazı çalışmalarımıza engel oldu”

Korona virüs pandemisinin bazı çalışmalara engel olduğunu söyleyen Başkan Vekili Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her köyde bir tane futbol takımı oluşturmak istiyordum. Voleybol ve basketbola ilgisi olan kızlarımızı da bu alanlara yönlendirmek ve 15 takımlık iki lig kurmaktı. Bu sene bunları maalesef yapamadık. Ama bu semt sahaları başlangıç olsun, belki seneye dediğim şeyleri yaparız. Hedefimiz, bu mahallelerdeki çocuklarla orada maç yapabilmek ve lig oluşturabilmek. Bu faaliyetlerin çocukları ve gençleri birbirine kaynaştırıcı yönü de olacaktı. Belki bu çocukların arasından futbolcu yetiştireceğiz ve bu futbolcular süper ligde oynayacak. Yine pandemi gibi aksi bir durum olmazsa, seneye bütün kırsal mahallelerimizde spor alanları oluşturmak için çalışacağız. Burada gençlerimizin ufuklarında yeni fikirler edinmek için çabalayacağız.”

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