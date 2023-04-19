İpekyolu Belediyesi yeni yollar açmaya devam ediyor

Van’ın İpekyolu Belediyesi bahar ayının gelmesiyle birlikte yeni yol açma, yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.

İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri imar planlaması çerçevesinde ilerlettikleri yeni yol açma çalışmalarına Buzhane Mahallesi’nde start verdi. Bahar ayının gelmesiyle birlikte zaman kaybetmeden başlanan yol yapım, yeni yol açma, bakım ve onarım çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Bahar ayının gelmesiyle birlikte yol çalışmalarına hız verdik. Amacımız hemşehrilerimizin ulaşım ağını genişletmek ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturmaktır. İmarda yol olarak geçen alanlarda yol açma çalışmalarına bugün Buzhane Mahallesi’nde başladık. Hemşehrilerimizin ulaşımda sıkıntı yaşamaması ve yaşam kalitesini arttırmak için yeni yol açma çalışmaları dışında merkez veya kırsal ayırımı yapmadan tüm mahallelerimizde asfalt yama serimi, kaldırım, kilit taşı, bordür ve karo yenileme çalışmalarına da hız vermiş durumdayız. Hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmanın gayreti içindeyiz" dedi.

Yeni sezon için hazırlanan program çerçevesinde hareket eden ekiplerin ilçenin muhtelif noktalarında yeni yol açma, sokak ve kaldırımlarda asfalt serimi, yama, kilit taşı ve karo yenileme çalışmalarına devam edeceği bildirildi.