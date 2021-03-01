İpekyolu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Van’ın İpekyolu Belediyesi, soğuk havanın etkili olduğu kentte yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama, yemek ve ekmek bıraktı.

Gece sıcaklığın eksi 10 dereceye kadar düştüğü kentte ‘Can Dostları’nı unutmayan İpekyolu Belediyesi, hayvanların aç kalmaması için ilçenin dört bir yanında çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Van’da, korona virüs önlemleri kapsamında halkın ’evde kal’ çağrılarına uymasıyla sokak hayvanlarının aç kalmaması için belediyeye bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri Bostaniçi Mahallesi Sıhke Gölü civarı ve taş ocaklarında besleme etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe; Tuşba İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eurodesk Temas Noktası, Yaşilay Van Şubesi ve hayvan sever gönüllüler de katıldı.

Etkinlikle ilgili konuşan gönüllüler, sokak hayvanlarının yemekten çok sevgiye ihtiyaçları olduğunu belirterek, “İpekyolu Belediyemiz bunu iyi bir şekilde yapıyor. Köpekler bizim kadimden dostlarımız, arkadaşlarımız. Zamanında köylerimizde yaşarken bizleri korudular. Daha sonra biz kentleştikçe sokaklarımızı hayvanlara yasak ettik. Bize en yakın olan köpeklere yardım edilmiyorsa bile en azından zulüm edilmesin. Yerel yönetimlerin bu hayvanların aşılamalarını yapması gerekiyor. İpekyolu Belediyesini bu konuda takdir ediyorum. Gerek bakımları gerekse de aşı ve diğer tüm destekleri sağlıyorlar. İpekyolu Belediyesinin tüm belediyelere örnek olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hayvanlara yem vermek için gelen küçük hayvan sever ise "Kedi ve köpekleri çok seviyoruz" dediler.