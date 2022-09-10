İpekyolu Belediyesi sokak hayvanlarına kulübe tasarlıyor

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi, sokak hayvanları için kulübe yapıyor.

İpekyolu Belediyesi, vatandaşları belediye hizmetleriyle buluşturmanın yanı sıra hayvanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, belediyeye ait atölyelerde kendi tasarımları olan kulübeleri yaparak, ilçe sınırlarında farklı noktalara konumlandırılıyor. İlçe sınırlarındaki muhtelif alanlara bırakılan kulübeler, sokakta yaşayan hayvanların yaz aylarında bunaltıcı sıcaklara, kış aylarında ise çetin soğuklara karşı rahatlıkla sığınacağı bir yuvayı oldu. İpekyolu Belediyesi bu çalışmasıyla sokak hayvanlarının sıcak bir yuvada hayata tutunmasını sağlıyor. Ekipler ayrıca kulübe kenarlarına mama ve su bırakarak sokak hayvanlarının barınma ihtiyaçlarının yanı sıra beslenme ve su ihtiyaçlarını da karşılıyor.