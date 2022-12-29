İpekyolu Belediyesi öğrencilerin sağlığı için denetimde

Van’ın İpekyolu Belediyesi ekipleri, öğrencilerin sağlığı için ilçede eğitim veren okulların kantinlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat Şube Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği ekipleri, kantinlerde gıda maddelerinin sağlık koşullarının uygunluğu, ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihleri ve ürünlerde tağşiş olup olmadıkları yönünde incelemelerde bulundu. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişmeleri için denetimlerini sürdüren ekipler, okul kantinlerinde satılmaması gereken ürünlerle ilgili de hatırlatma yaparak kurallara uyan kantin işletmecilerine teşekkür etti.

İpekyolu Belediyesi; halkın huzur, esenlik ve sağlığı için gıda denetim ve kontrollerini aksatmadan 2023 yılında da denetimlerini sürdürmeye devam edeceğini duyurdu.