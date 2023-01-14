İpekyolu Belediyesi obezite ile mücadele çalışması başlattı

Van’ın İpekyolu Belediyesi, obeziteyle mücadele çerçevesinde yeni bir çalışma başlattı.

İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü koordinesinde, uzman eğitmenler eşliğinde sağlıklı ve bilinçli bir şekilde obezite ile mücadele etkinliği, 16 Ocak 2023 tarihinden itibaren başlıyor. Konu ile ilgili açıklamada bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "’Sağlıklı yaşam için harekete geç’ sloganı ile sosyal bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Obezite, 21. yüzyılın küresel boyutta en önemli halk sağlığı sorunların birisidir. Obezite ile mücadeleyi Sağlık Bakanlığı ile Türkiye’nin en büyük mücadelelerinden biri olarak görüyoruz. Fazla kilo insanların yaşam kalitesini düşürüyor. Bu yüzden bizim sağlıklı yaşam için çok daha dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.

‘Sağlıklı yaşam için harekete geç’ sloganı ile başlatılan çalışmada, Doç. Dr. Özkan Yılmaz’ın koordinatörlüğünde kadınların sağlıklı ve bilinçli bir şekilde kilo vermeleri amaçlanıyor. İpekyolu Belediyesi web sitesinden online katılım formunun doldurularak kayıtların gerçekleştirildiği projede, hedeflediği kiloya ulaşan kadınlara İpekyolu Belediyesi tarafından sürpriz hediyelerin verileceği belirtilerek, son kayıt tarihinin 30 Ocak 2023 olduğu ifade edildi.