İpekyolu Belediyesi Köyler Arası Futbol Ligi Turnuvasının Şampiyonu Karpuzalan spor oldu

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen, ‘Köyler arası Futbol Turnuvası’nın final maçında, Karpuzalan Spor Aşağı Çitli Sporu 4-2 yenerek, kupayı kaldıran taraf oldu.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın talimatları doğrultusunda, Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen futbol müsabakalarının final maçı oynandı. 22 kırsal mahalle takımının yarıştığı turnuvada, gülen taraf Karpuzalan Spor oldu. Turnuvanın final maçına İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, belediye başkan yardımcıları, belediye birim müdürleri ile çok sayıda futbolsever katıldı. Maçların dostluk ve kardeşlik havası içerisinde geçerek, kaynaşmaya vesile olduğunu belirten İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “Şampiyonluk maçında Karpuzalan Mahallemiz, Aşağı Çitalan Mahallemizi yenerek şampiyon oldu. O kadar güzel bir coşku ve sevinç var ki, sanki Şampiyonlar ligi finalindeymişiz gibi. Çok büyük emek sarf eden müdürümüzü ve ekibini buradan tebrik etmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir organizasyon yapmışlar. Bütün sporcu arkadaşlarımız centilmenlik örneği sergileyerek, o kadar güzel performans sergilediler ki, artık bunun devamını getirmek de boynumuzun borcu oldu. İnşallah köylerimizde ve şehir merkezinde birçok alanda, sadece futbolda da değil, böylesi müsabakalarımız ve liglerimiz olacak, buradan çok başarılı sporcularımız çıkacak. Kavga etmeden, herhangi bir sıkıntı, herhangi bir problem yaşanmadan, şampiyonumuzun belli olduğu bu gecede emeği geçen herkese teşekkür ederek, tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Daha da güzel organizasyonlarda buluşmak dileğiyle, iyi akşamlar diliyorum” dedi.

Başından itibaren dostluk havası içerisinde geçen maçların finalinde, Aşağı Çitli ve Karpuzalan Futbol takımları karşılaştı. Karşılaşma öncesi iki takımın futbolcuları sosyal sorumluluk mesajı içeren “Aşımızı yaptıralım kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım” pankartı açtı. Ülkemizde son günlerde yaşanan sel felaketi ile yangınlarda vefat eden vatandaşlarımızın anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunmasından sonrasında başlayan maçın Şampiyonu Karpuzalan Spor oldu. Aşağı Çitli Sporu 4-2’lik skorla geçerek Şampiyon olan Karpuzalan Spor, kupasını İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Sinan Aslan’ın elinden aldı. Karşılaşma sonrası, Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Spor Akademisi sporcularına spor malzemesi dağıtımı yapıldı.