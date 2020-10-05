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İnşaat halindeki binada mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı
VAN’IN MERKEZ EDREMİT İLÇESİNDE BOŞ BİR BİNADA MAHSUR KALAN VE YARALI OLAN YAVRU KÖPEK, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILARAK HAYVAN HASTANESİNE GÖNDERİLDİ.
VAN 05.10.2020, 10:22
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Van’ın merkez Edremit ilçesinde boş bir binada mahsur kalan ve yaralı olan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hayvan hastanesine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. 3 katlı yarı inşaat halinde olan binanın 2 katından gelen köpek sesi üzerine haber verilmesiyle bölgeye Van Büyükşehir belediye İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit İlçe Grup Amirliği ekipleri sevke dildi. İtfaiye merdiven kullanarak mahsur kalan yavru köpeği bulunduğu yerden kurtardı. Yaralı olduğu görünen yavru köpeğin tedavisi yapılmak üzere Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim edildi.
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