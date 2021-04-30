İnci kefali göçü öncesi tedbirler arttırıldı

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü öncülüğünde dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nde yaşayabilen endemik tür olan inci kefalinin akarsulara göçü öncesi tüm tedbirler artırıldı.

Van Gölü Havzası’nın önemli değerlerinden olan ve Alaska’daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefali için av yasağı uygulanmıştı. İnci kefalleri ise yakın zaman içinde üremek için zorlu göç yolculuğunu gerçekleştirmek için gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp göle dökülen akarsulara akın edecek.

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, av yasağının başladığını ve yasak süresince Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, jandarma, emniyet ve zabıta ekiplerinin görev alacağını belirtti. İl Müdürü Görentaş, “İnci kefali av yasağı 15 Nisan tarihi itibariyle başladı. Yasak süresince müdürlüğümüz, jandarma, emniyet ve zabıta ekipleri görev yapacak. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığımızdan gelen bütçe doğrultusunda 11 araç kiralanarak kolluk kuvvetlerine ve ilçe müdürlüklerimize dağıtıldı. Ayrıca inci kefali av yasağında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemeler (çizme, fener, ağ kesici malzeme vb.) müdürlüğümüz tarafından alınarak kolluk kuvvetlerine dağıtıldı” dedi.

“Kaçak balıkçılığın önüne geçeceğiz”

Av yasağı sürecinde denetim çalışmalarının 7/24 esasına göre devam edeceğini dile getiren Görentaş, “Van Gölü mansapları, üremenin gerçekleştiği tatlı su kaynakları ve balık satış noktalarını da denetleyerek kaçak balıkçılığın önüne geçeceğiz. Av yasağı, balık boylarının uzaması ve popülasyondaki artışla beraber, balıkçılıkla geçinen 15 bin ailenin desteklenmesine katkı sunacaktır” diye konuştu