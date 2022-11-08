İlksan’dan eğitim çalışanlarına ‘Kanser Sağlık Desteği’ bilgilendirmesi

Van’da, Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) tarafından üyelerine ‘Kanser Sağlık Desteği Nakdi Yardım’ ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.

Van Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, İLKSAN Genel Müdürü Mintez Şimşek, Müdür Yardımcısı Bülent Kale ve üyeler katıldı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, “Türkiye’deki yardım sandıkları içerisinde üyesine en fazla yardım yapan İLKSAN’ın dışında başka bir sandık yok. Diğer sandıkları sadece emekli, maluliyet ve şehit yardımı gibi yardımların dışında herhangi bir yardım yapmıyor. Ama İLKSAN bugün 9’a yakın bir yardım çeşidi yapıyor. Türkiye’de Çernobil’den sonra en çok yaygınlaşan kanser hastalığıdır. İLKSAN’ın amaçlarından biri sağlık desteğidir. Bu sağlık desteği konusunda ilk adımı atalım dedik ve kanser hastalarımıza bu desteği vermeye devam ediyoruz” dedi.

İLKSAN Genel Müdürü Mintez Şimşek ise yaklaşık 300 bin İLKSAN üyesine sağlanan sosyal yardımlar hakkında bilgiler aktardı. İLKSAN tarafından bu yıl uygulamaya konulan “Kanser Sağlık Desteği Nakdi Yardım” ödemesi ile 28 Şubat 2022 tarihinden sonra kanser teşhisi konulan öğretmen ve eğitim çalışanlarına 15 bin TL nakdi yardım ve hastalığın tedavi süresince ücretsiz tıbbi destek hizmeti verileceğini ifade eden Şimşek, “Kanser nakdi sosyal yardım destek miktarı 15 bin TL, tıbbi destek hizmetleri ise ücretsiz olarak doktor muayenesi, ücretsiz tıbbi danışmanlık, ücretsiz PET/CT çekimi, ücretsiz radyoterapi, ücretsiz MR-BT görüntüleme ve ücretsiz kemoterapi hizmetlerini kapsıyor” dedi.

28 Şubat 2022 tarihinden önce kendilerine kanser teşhisi konulan üyelere ise ücretsiz tıbbi destek hizmetinin süreceğini belirten Şimşek, kanser sağlık destek yardımının detayları konusunda tüm üyelerine SMS, Mail ve Web siteleri aracılığı ile detaylı bilgilerin gönderildiğini ifade etti. İLKSAN’ın 2021 yılı faaliyetlerine de değinen Şimşek, sandığın 2021 yılında 26 bin 268 eğitim çalışanına 335 milyon 399 bin 198,44 TL sosyal yardım ödemesinde bulunduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından toplantı soru cevap ile sona erdi.