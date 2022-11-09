İlkokul öğrencileri tiyatro ile buluşuyor

Çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmak için çeşitli sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleyen Van Valiliği ve büyükşehir belediyesi, merkez ve ilçelerde yapmış olduğu projeleri sürdürüyor. Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizasyonunda İlkokul öğrencilerine yönelik eğitim öğretim yılı boyunca haftanın 3 günü Van Devlet Tiyatrosunda oyunlar düzenlenecek.

Projenin ilk gününde Kadriye Sağdinç İlkokulu ile Polatoğlu İlkokulu öğrencileri, Ulaşım Dairesi Başkanlığına ait otobüslerle okullarından alınarak Van Devlet Tiyatrosuna getirildi. Tiyatroya öğretmenleri eşliğinde gelen yaklaşık 400 öğrenci, Lyrobotonlu Kaplumbağa Silva oyununu izledi.

Oyunda, deniz kıyısındaki Lyroboton şehrine yağan kar nedeniyle üşüyen hayvanların yaşadıkları zorluk ve küçük Kaplumbağa Silva’nın hiç vazgeçmeden ateşe ulaşmak için yaşadığı maceralar anlatılıyor.

Yaklaşık bir saatlik tek perdelik oyunda çocuklar usta oyuncular tarafından sergilenen oyunu büyük bir heyecanla izlerken gözlerindeki mutluluk ise görülmeye değerdi.

Oyundan öğrencilerin büyük keyif aldığını belirten öğretmenler, etkinlik için Van Valiliği ve büyükşehir belediyesine teşekkür ettiler.