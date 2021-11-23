İlçe protokolünden işaret diliyle ‘24 Kasım’ sürprizi

Van’ın Çatak ilçesindeki kurum amirleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ’Benim Adım Öğretmen’ şarkısına işaret diliyle klip çektiler.

Çatak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Öğretmenler Günü’nde farklı bir etkinlik düzenledi. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde çalışan Türk İşaret Dili Eğitmeni Merve Göktürk ve Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Kübra Gümüş, 24 Kasım Öğretmenler Günü için klip çekti. Çatak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü görevlileri tarafından öğretmenler için hazırlanan ve ilçe protokolünün yer aldığı klip çekimleri, kurum amirlerinin kurum bahçeleri ve makam odalarında yapıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü programında öğretmenlere sinevizyon eşliğinde izletilecek ve ilçe öğretmenlerine sürpriz olacak klipte, Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Cumhuriyet Başsavcısı Enes Yusuf Ayçiçek, Hakim İrem Öztürk, Emniyet Amiri Emre Altuntop, Tabur Komutanı Binbaşı Volkan Kuyucugil, Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, Aile Sağlık Merkezi Başkan Vekili Dilara Mamuk başta olmak üzere birçok kurum amiri hazırlanan klipte rol aldı.

Klibin sonunda öğretmenlik mesleğinin kutsal bir görev olduğunu belirten Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesajını işaret diliyle vererek, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ise klipte yer almaktan çok büyük keyif duyduğunu belirterek, “Bütün öğretmenlerimizin gününü kutluyorum” dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Manto da, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle işaret diliyle klip hazırladıklarını belirterek, “Başta kaymakamımıza, belediye başkanımıza, savcımıza ve çok değerli kurum amirlerine çok teşekkür ediyorum. Bu güzel günde tüm öğretmen arkadaşlarımın gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.