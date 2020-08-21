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İki kafadar çocuk çıktıkları çatıda mahsur kaldılar
VAN'IN ERCİŞ İLÇESİNDE 2 KAFADAR ÇOCUK, ÇIKTIKLARI ÇATIDA MAHSUR KALINCA İMDATLARINA İTFAİYE YETİŞTİ.
VAN 21.08.2020, 09:43
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Van’ın Erciş ilçesinde 2 kafadar çocuk, çıktıkları çatıda mahsur kalınca imdatlarına itfaiye yetişti.
Edinilen bilgiye göre olay, Erciş ilçesine bağlı Gölağzı Mahallesinde meydana geldi. 2 kafadar çocuk çıktıkları çatıda mahsur kalınca durumu durum Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Erciş Gurup Amirliği ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, çatıda mahsur kalan çocukları itfaiye aracının merdiveni ile kurtardı.
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