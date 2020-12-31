İHO EBRAR Van’da kömür yardımında bulundu
Uluslararası Yardım Kuruluşu İHO EBRAR, Van’da maddi durumu düşük ailelere soba ve kömür yardımında bulundu.
Uluslararası Yardım Kuruluşu İHO EBRAR, Van’da maddi durumu düşük ailelere soba ve kömür yardımında bulundu.
Merkezi Hollanda’da bulunan Uluslararası Yardım Kuruluşu İHO EBRAR, Van temsilcileri aracılığı ile daha önce belirlenen muhtaç ailelere soba ve kömür desteğinde bulundu. Daha önce soba ihtiyacı olduklarını bildiren ailelere yeni soba ile birlikte kömür yardımında da bulunduklarını ifade eden İHO EBRAR Van yetkililerinden Yunus Tay, “İHO EBRAR’ın göndermiş olduğu yardımları, daha önce belirlediğimiz ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırdık. Yardımları ailelerimize ulaştırdığımızda yaşadıkları sevince bizlerde ortak olduk. İnşallah hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarıyla daha fazla ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız. Bu anlamda desteklerini bizlerden esirgemeyen hayırsever ailelerimizden Allah razı olsun” dedi.Yapılan yardımlardan dolayı mutluluklarını dile getiren aileler ise İHO EBRAR yetkililerine teşekkür ettiler.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
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|14
|17
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|15
|17
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|14
|16
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|14
|15
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|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|16
|32
|2. Giresunspor
|16
|32
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Tuzlaspor
|16
|30
|5. İstanbulspor
|15
|28
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|8. Altınordu
|16
|27
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|15
|15
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. M. United
|15
|30
|3. Leicester City
|16
|29
|4. Everton
|15
|29
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|16
|23
|11. Leeds United
|16
|23
|12. Wolverhampton
|16
|21
|13. Arsenal
|16
|20
|14. Crystal Palace
|16
|19
|15. Newcastle
|14
|18
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|16
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Cádiz
|16
|19
|10. Real Betis
|16
|19
|11. Athletic Bilbao
|15
|18
|12. Levante
|15
|18
|13. Getafe
|14
|17
|14. Deportivo Alaves
|15
|17
|15. Eibar
|16
|16
|16. Valencia
|16
|15
|17. Elche
|13
|15
|18. Real Valladolid
|16
|15
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12