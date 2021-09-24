Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Rusya’yla ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşımanın gayreti içerisindeyiz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terör örgütleriyle ilgili mücadelede Amerika mücadele etmesi gerekirken onlara yüklü miktarda silah, araç, gereç destekleri veriyor.”
İhbar üzerine durdurulan minibüste 83 gram eroin ele geçirildi
Van’ın Muradiye ilçesinde ihbar üzerine durdurulan minibüste 83 gram eroin ele geçirildi.
VAN 24.09.2021, 13:03
Van’ın Muradiye ilçesinde ihbar üzerine durdurulan minibüste 83 gram eroin ele geçirildi.
Muradiye ilçesine bağlı Ünseli Mahallesi’nde Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, ihbar üzerine kontrol noktasında durdukları minibüste 83 gram uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili A.A. (49) isimli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.