İHA muhabiri Yılmaz Sönmez Basın Bayramı gününde dünya evine girdi

İhlas Haber Ajansı (İHA) Van muhabiri Yılmaz Sönmez, ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ gününde görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

Van’da yaptığı haberlerle farkındalık oluşturan ve isminden sık sık söz ettiren Yılmaz Sönmez, 24 Temmuz’da Esra Hamarat ile dünya evine girdi. Gazeteci Sönmez’in düğününe Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva çelenk gönderirken, Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç, İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz ve kentte görev yapan gazetecilerle çok sayıda davetli katıldı.