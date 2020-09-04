ICPAM-VAN 2020 Konferansı başladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi işbirliği ile ‘3rd International Conference on Pure and Applied Mathematics’ (ICPAM-VAN 2020) isimli konferans başladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Fen Fakültesi Matematik Bölümünün düzenlediği bilimsel organizasyon çerçevesinde 3-5 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılan “online” konferansa Van YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli de online olarak katıldı. YYÜ Fen Fakültesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr Cemil Tunç’un online olarak yönettiği konferansta, 10 ülkeden çağrılı konuşmacı, 17 ülkeden farklı 200 katılımcı 120 bildiri sundu.

Türkiye’den 37 üniversitenin yer aldığı konferansa; Almanya, Ukrayna, Pakistan, Japonya, Bulgaristan, Çekoslovakya, Sırbistan, Ürdün, Fas, Rusya, Hindistan, İran, Irak, Avusturya, Nijerya ve Güney Afrika ülkelerinden akademisyenler katıldı.