İBB Başkanı İmamoğlu, Van’da caminin temel atma törenine katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van’ın Muradiye ilçesinde yapılacak olan Hacı Memduh Erdoğan Camisi’nin temel atma törenine katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Van’da gerçekleştireceği toplantıya katılmak üzere kente gelen İmamoğlu, Muradiye ilçesinde yapılacak Hacı Menduh Erdoğan Camisi’nin temel atma törenine katıldı. Kendisini Muradiyeli olarak gördüğünü belirten İmamoğlu, “Yıllardır dostluğumuzun, kardeşliğimizin, arkadaşlığımızın olduğu Erdoğan ailesi ile İstanbul’da komşuluk, hemşehrilik duygusu beslediğim güzel ailemizin yuvasında bulunduğumda kendimi ana ocağımda, baba ocağımda hissediyorum. İstanbul; Türküyle, Kürdüyle bütün etnik kökeniyle, hatta farklı inançta insanların bir arada yaşadığı dünyanın en güzel, en kadim kentidir. Bu kentte her şey çok güzel olursa inanıyorum ki Van’da da, Muradiye’de de her şey çok güzel olur. Onun için ben İstanbul’da görevimi yaparken içimden geçeni söyleyeyim; Van’daki, Muradiye’deki bir vatandaşımın, ‘bu adama, bu delikanlıya helal olsun, işini güzel yapıyor’ duasını almak isterim. Bunu Hakkari, Mersin, Konya’dan da isterim. Çünkü biliyorum ki eşi, dostu ve akrabası var. Bu manada dualarınızı eksik etmeyin. Bize güzel enerjinizi yollayın, sizlere mahcup olmayalım ki gelecek günlerde, yıllarda memleketimize dair umutlar da büyüsün” dedi.

İmamoğlu, temel atma töreninin ardından beraberindekilerle esnafı dolaştıktan sonra Muradiye Şelalesi’ni ziyaret etti. Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte şelalede hatıran fotoğrafı çektiren İmamoğlu, daha sonra il merkezine geçti.