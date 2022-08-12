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Hurdacılar sitesinde korkutan yangın

Van’ın Tuşba ilçesindeki Hurdacılar Sitesi’nde çıkan yangın hasara yol açtı.

VAN 12.08.2022, 13:44
Hurdacılar sitesinde korkutan yangın

Van’ın Tuşba ilçesindeki Hurdacılar Sitesi’nde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Hurdacılar Sitesi B-Blok’ta meydana geldi. Serkan Seven’e ait hurda işletmesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, tahmini 10-15 ton civarı hurda malzeme yandı.

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