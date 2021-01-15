Hoşablı gençlerden Başkan Tanış’a tam destek
Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Hoşab projesine destek veren Hoşablı gençlerle toplantıda bir araya geldi.
Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Hoşab projesine destek veren Hoşablı gençlerle toplantıda bir araya geldi.
Sosyal mesafe kuralları gözetilerek gerçekleşen toplantıda projenin detayları anlatıldı. Toplantıda tüm tarafların gönül rızasını alarak projeye başlamak istediklerini ifade eden Başkan Tanış, bunun Hoşab için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Hoşab’ın kalkınması için tüm tarafların projeye sahip çıkması gerektiğini söyleyen Başkan Tanış, “Biz inanıyoruz ki bu proje sayesinde Hoşab’ın çehresi tamamen değişecek. Projenin sonuçları ve sonraki yıllarda neler getireceğini çok iyi biliyoruz. Bugüne kadar ötekileştirilmiş, el uzatılmamış Hoşab Mahallemizi yine aslına uygun ayağa kaldıracağız. İş, istihdam ve kalkınmanın önünü açacağız. Bu nedenle yaklaşık bir buçuk yıldır üzerinde büyük titizlikle çalıştığımız bu projeyi kimsenin gölgelemesine izin vermeyeceğiz. 40 metrekare için projenin önüne set çekmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Kimse bizi millete hizmet yolundan çeviremez” dedi.Toplantıda söz alan gençler, Başkan Tanış’a destek vererek projenin uygulamaya alınması için yanlarında olduklarını söylediler.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12